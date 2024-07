Incidente all’alba, perde il controllo dell’auto e termina la sua corsa contro un tir in sosta, morta 24enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale sull’autostrada del Brennero: turista tedesca perde la vita

Tragico schianto vicino all’aeroporto Caproni

All’alba di oggi, sabato 27 luglio, un drammatico incidente ha scosso l’autostrada del Brennero. Una turista tedesca di 24 anni ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava è uscita di strada, andando a impattare contro un tir fermo su una piazzola di sosta. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino, al chilometro 145, all’altezza dell’aeroporto Caproni di Mattarello. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, che procedeva in direzione sud, ha tamponato il tir probabilmente a causa di un colpo di sonno del conducente, non essendo coinvolti altri veicoli nell’incidente.

Intervento dei soccorsi e condizioni del conducente

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti la Polizia Stradale e i sanitari chiamati dalla Centrale Unica Emergenze 112. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori e l’allerta per l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento, per la giovane donna non c’è stato nulla da fare; i sanitari hanno potuto solo dichiararne il decesso. Il conducente del veicolo, forse il marito della vittima, è stato trasportato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Impatti sulla viabilità e secondo incidente a Pescantina

L’incidente ha causato la chiusura temporanea dell’autostrada, con il traffico deviato sulla statale del Brennero. Le operazioni di soccorso hanno provocato lunghe code in direzione sud, in una giornata già critica per l’afflusso di turisti tedeschi. Tuttavia, la circolazione è tornata alla normalità poco dopo. Sempre all’alba di oggi, un altro grave incidente è avvenuto lungo la Strada statale 12 del Brennero, a Pescantina, in provincia di Verona. In questo caso, lo scontro tra un’automobile e un mezzo pesante ha provocato la morte di due persone e il ferimento di una terza. Anche qui sono intervenuti gli operatori del Suem 118, insieme alla Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco.