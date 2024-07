Forte dei Marmi, 90 euro per un piatto di tagliatelle all’astice, l’ira del web, i chiarimenti del ristoratore

0 Condivisioni acebook Twitter

È giusto pagare 90 euro per un piatto di tagliatelle? Il caso di Forte dei Marmi infiamma il dibattito sui prezzi

La polemica sul prezzo delle tagliatelle all’astice

Una recente polemica è esplosa sui social media dopo che un cliente di un ristorante a Forte dei Marmi ha pubblicato la foto di uno scontrino che mostrava un piatto di tagliatelle all’astice venduto a 90 euro. Questo gesto ha scatenato una marea di reazioni online, al punto che Gabriele Matteoni, titolare del ristorante Bagno Cesare, ha ritenuto necessario rispondere pubblicamente. “Operiamo in assoluta trasparenza,” ha dichiarato Matteoni, spiegando che il prezzo dell’astice è chiaramente indicato nel menù a 18 euro l’etto, e le tagliatelle servite contenevano mezzo chilo di astice, giustificando così il costo.

Chiarimenti del ristoratore

Il ristoratore ha sottolineato che le tagliatelle vengono servite con una quantità significativa di astice, pari a 500 grammi, il che rende il prezzo onesto e trasparente. Matteoni ha precisato che il personale del ristorante propone sempre il crostaceo vivo ai clienti per far comprendere la grandezza e la consistenza del prodotto. Inoltre, il pesce viene pesato prima della cottura, garantendo così la massima chiarezza sui costi. “Se il cliente avesse chiesto chiarimenti subito, gli avremmo spiegato la qualità del piatto,” ha aggiunto Matteoni, difendendo la politica del ristorante di trasparenza e onestà.

Confronti e precedenti

Il caso di Forte dei Marmi non è isolato. In passato, situazioni simili hanno fatto notizia, come quando un piatto di spaghetti all’astice a Siracusa è costato 126 euro. Le associazioni di categoria hanno spesso difeso questi prezzi, attribuendoli all’aumento del costo delle materie prime. Molti utenti sui social hanno sostenuto il ristoratore, riconoscendo che luoghi rinomati come Forte dei Marmi tendono ad avere prezzi più alti, specialmente per piatti di alta qualità. “Non erano tagliatelle all’astice ma astice con tagliatelle,” ha ribadito Matteoni, indicando che la quantità di pesce nel piatto giustificava il prezzo elevato. Questo episodio sottolinea l’importanza di leggere attentamente il menù prima di ordinare e di comprendere che la qualità e la quantità degli ingredienti possono influenzare significativamente il costo finale.