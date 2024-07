Auto sbanda e finiscisce in un canale, morti due 20enni, disperso un altro ragazzo

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Chioggia: due giovani morti in un incidente stradale

Questa mattina, due ventenni hanno perso la vita quando la loro Bmw è uscita di strada e si è schiantata in un canale a Chioggia, in provincia di Venezia.

Un altro giovane, ferito, è riuscito a salvarsi e ha riferito ai soccorritori che nell’auto erano in quattro. Un quarto passeggero risulta disperso.

Sul luogo dell’incidente, in via Lungo Adige, sono intervenuti polizia municipale, carabinieri, 118 e tre squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e per chiarire la dinamica dell’accaduto.