Incidente nel barese, 19enne perde il controllo dell’auto che si scianta contro un blocco di cemento, è gravissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Giovane di 19 anni di Locorotondo in gravi condizioni dopo incidente stradale

Pare avesse appena terminato il turno di lavoro quando, poco prima dell’alba, un giovane di 19 anni di Locorotondo ha avuto un grave incidente stradale. Il ragazzo si è schiantato contro un blocco di cemento situato vicino a un passaggio a livello.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere della sua auto. Il giovane è stato successivamente trasportato in ospedale in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.