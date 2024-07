Puglia, incidente mortale sulla provinciale 110, morta una donna, due i feriti gravi

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale sulla provinciale 110: una vittima e due feriti gravi

Una donna di circa 80 anni è deceduta e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi sulla provinciale 110, all’incrocio con Deliceto, in direzione di Castelluccio dei Sauri (Foggia). L’incidente ha coinvolto un’auto e un furgone.

I due feriti, entrambi in gravi condizioni con politraumi, sono stati trasportati d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, uno in ambulanza e l’altro con elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per accertare la dinamica e le responsabilità dell’incidente.