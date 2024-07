Bimbo di 5 anni stava per annegare in piscina, recuperato dai bagnini è in condizioni disperate

1 Condivisioni acebook Twitter

Grave incidente alla piscina di Cermenate: bambino in condizioni critiche

Bambino soccorso in piscina a Cermenate

Nel primo pomeriggio di ieri, un bambino di circa cinque anni è stato coinvolto in un grave incidente nella piscina dell’Acqvasport a Cermenate, nel Comasco. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara: il bambino è stato recuperato in acqua dai bagnini della società che gestisce l’impianto, il quale è di proprietà comunale.

Condizioni critiche e intervento dei soccorritori

Dopo l’allarme, i soccorritori del 118 hanno rianimato il piccolo sul posto per lungo tempo. Successivamente, è stato trasportato in elicottero a Bergamo a causa della gravità delle sue condizioni. L’Acqvasport, noto per i suoi scivoli e piscine, era particolarmente affollato ieri, complice il caldo e la giornata festiva.