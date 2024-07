Lasciano il ventilatore acceso e vanno via di casa, scoppia un incendio, villa completamente distrutta

1 Condivisioni acebook Twitter

Incendio a Sarmazzano: ventilatore in fiamme devasta villetta

Villetta in fiamme a Sarmazzano

Oggi, 28 luglio, un incendio ha devastato una villetta a Sarmazzano di Vizzolo Predabissi (Milano), a causa di un ventilatore lasciato acceso. Gli inquilini, che abitano in una casa di proprietà di Metropolitana Milanese, erano fuori per trascorrere un pomeriggio all’aperto. Come ricostruito successivamente, il ventilatore era posizionato accanto a un divano che, prendendo fuoco, ha rapidamente propagato le fiamme all’intera abitazione.

Intervento dei vigili del fuoco e conseguenze

L’allarme è stato lanciato dai vicini, che hanno notato un denso fumo grigio uscire da finestre e tetto. I vigili del fuoco di Melegnano, supportati dai pompieri di Lodi, sono intervenuti prontamente. Dopo aver domato le fiamme, gli inquilini, appena rientrati e sconvolti dall’accaduto, hanno appreso che la casa è stata dichiarata inagibile.