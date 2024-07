Bimbo di 5 anni aggredito da rottweiler mentre era in bici con la mamma, è gravissimo

1 Condivisioni acebook Twitter

Bambino di 5 anni aggredito da rottweiler: ricoverato in gravi condizioni

Aggressione a Bevagna

Un bambino di 5 anni è stato aggredito da un rottweiler mentre passeggiava in bicicletta con la madre nella zona di Bevagna. Attualmente, il piccolo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Foligno (Perugia), con prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’animale ha scavalcato la recinzione del luogo in cui era custodito e si è avventato sul bambino. Il bimbo è stato morso in diverse parti del corpo e i vicini, accorsi alle urla della madre, sono riusciti a allontanare il cane.

Indagini in corso

Il bambino è stato trasportato in ospedale in ambulanza e i carabinieri di Foligno hanno subito avviato i primi accertamenti sul luogo dell’aggressione. Le indagini mirano a ricostruire l’accaduto tramite le testimonianze, per identificare il proprietario del rottweiler e determinare eventuali responsabilità per la mancata custodia dell’animale. La Procura della Repubblica di Spoleto ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, ipotizzando il reato in seguito all’incidente.