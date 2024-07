Morto il pasticcere Roberto Linguanotto, è stato l’inventore del mitico “tiramisù”

1 Condivisioni acebook Twitter

Addio a Roberto “Loli” Linguanotto, inventore del tiramisù

Lutto per la pasticceria veneta

Il Veneto piange la scomparsa di Roberto “Loli” Linguanotto, celebre cuoco pasticcere noto a livello internazionale come l’inventore del tiramisù. Linguanotto, di 81 anni, era malato da tempo. Negli anni Settanta, mentre lavorava al rinomato ristorante Le Beccherie di Treviso, rilanciò il famoso dolce, che era stato inizialmente ideato come variante del classico zabaione per gli uomini che frequentavano una vicina casa di appuntamenti, da cui il nome originario “Tiramesù”.

A lui si deve la ricetta classica del tiramisù, composta da sei ingredienti principali: uova, savoiardi, zucchero, mascarpone, caffè, cacao e zucchero bianco semolato. Durante la sua lunga carriera, Linguanotto ha collaborato con grandi aziende come Pernigotti, Pregel e Nortongate, svolgendo il ruolo di tecnico dimostratore soprattutto all’estero, in Europa, nella regione del Mediterraneo e in Cina. La data dei funerali sarà fissata nelle prossime ore.

Ricordi e omaggi

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la morte di Linguanotto. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha scritto su Facebook: “Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Roberto “Loli” Linguanotto, cuoco pasticcere che ha segnato la svolta della pasticceria trevigiana e veneta riscoprendo e rilanciando il tiramisù, prodotto tradizionale oggi eccellenza culinaria riconosciuta in tutto il mondo. Il merito di un successo di tale portata va anche alla sua maestria di pasticcere e alla sua volontà di rendere unica ed inimitabile la nostra prelibatezza veneta. Alla sua famiglia e agli amici, oltre a quanti lo hanno apprezzato va la mia vicinanza e il mio cordoglio”.

Anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha espresso il suo dolore: “È venuto a mancare Roberto Linguanotto, pasticcere trevigiano, il ‘padre’ del tiramisù conosciuto in tutto il mondo nella sua ricetta originale del Ristorante Le Beccherie, preparato utilizzando il mascarpone fresco. Ambasciatore del Made in Italy, ma soprattutto del Made in Treviso, ha trasmesso la sua passione e la sua esperienza con entusiasmo ammirabile. Un grande trevigiano che ci lascia”.