Misteriosa morta, Lucia trovata senza vita in casa da una collega, aveva solo 22 anni

Tragedia a Cecina: 22enne friulana trovata morta, autopsia disposta

Lucia Cosatti, una giovane friulana di 22 anni, è stata trovata morta nell’appartamento che condivideva con una collega a Cecina (Livorno). La tragica scoperta è avvenuta giovedì sera nella casa dove alloggiava per l’estate a Marina di Cecina, dove lavorava come aiuto cuoca in un locale della zona.

La collega, rientrando a casa, ha trovato Lucia priva di sensi. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, allertati dalla stessa collega, la ragazza era già deceduta. “L’ho vista pochi giorni fa, lei era tutto per noi” ha dichiarato la madre, sconvolta dal dolore.

Indagini in corso e autopsia per chiarire le cause

Vista la situazione, sono stati chiamati anche i carabinieri, ma al momento non ci sono sospetti di coinvolgimento di terzi. Sul corpo di Lucia non sono stati trovati segni di ferite o violenza e non sono stati rilevati segni di effrazione nell’appartamento. L’ipotesi principale è che la ragazza sia stata colpita da un malore, ma le cause esatte devono ancora essere chiarite.

L’autopsia, disposta dalla magistratura e programmata per oggi, sarà eseguita dal medico legale per determinare con precisione le cause della morte. La notizia ha sconvolto sia i colleghi del locale toscano sia la comunità friulana da cui Lucia proveniva. La ragazza, originaria di Udine, era conosciuta anche per l’attività di ristorazione gestita dalla sua famiglia. Dopo il diploma all’istituto tecnico commerciale, aveva deciso di fare esperienze lavorative fuori regione, tra cui quella in Toscana.