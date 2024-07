Si schianto con l’auto contro camion dei rifiuti, muoiono sul colpo Pietro e Mara, di 25 e 45 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Terribile incidente stradale a Pescantina: Pietro Simeoni e Mara Domenichelli perdono la vita in uno schianto frontale contro un camion dei rifiuti.

Un tragico incidente stradale ha scosso la provincia di Verona sabato mattina. Pietro Simeoni, un giovane di 25 anni di Colognola ai Colli, e Mara Domenichelli, una donna di 45 anni residente a San Pietro in Cariano, sono morti in uno schianto frontale con un camion dei rifiuti sulla strada statale 12, nel comune di Pescantina.

L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba del 26 luglio, intorno alle 6:30 del mattino. La Ford Kia azzurra su cui viaggiavano le vittime si è scontrata frontalmente con un camion della nettezza urbana che procedeva in direzione opposta. Per cause ancora da chiarire, i due veicoli si sono trovati sulla stessa traiettoria, rendendo l’impatto inevitabile.

La violenza dell’incidente non ha lasciato scampo ai due occupanti dell’auto. La scena che si è presentata ai soccorritori era devastante: l’auto completamente accartocciata e i due passeggeri bloccati all’interno. I vigili del fuoco, intervenuti con divaricatori e cesoie idrauliche, hanno lavorato duramente per estrarre i corpi dalle lamiere contorte.

Purtroppo, per Pietro Simeoni e Mara Domenichelli non c’era più nulla da fare; entrambi sono morti sul colpo. I sanitari del Suem 118, accorsi sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente del camion, invece, è rimasto ferito solo lievemente e, dopo l’impatto, ha sbandato finendo nei campi a bordo strada.

La tragedia ha sconvolto parenti e amici delle vittime, che da pochi mesi avevano iniziato una relazione. Pietro, descritto come “un gigante buono dal cuore d’oro”, lavorava in una cantina della Valpolicella, mentre Mara era impiegata in un bar. Un amico di Pietro, intervistato dal quotidiano l’Arena, ha raccontato: “Credo si frequentassero da due o tre mesi. Dopo alcuni anni difficili, pareva che per Pietro fosse iniziato un periodo nuovo. Lo speravamo tutti, se lo meritava davvero”.

Un tragico destino ha interrotto improvvisamente le loro vite su quella statale, lasciando un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e tra i loro amici.