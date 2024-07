Roma, mamma e figlia di 8 anni investite sulle strisce pedonali, trasportate d’urgenza in ospedale, sono gravissime

0 Condivisioni acebook Twitter

Grave incidente a Roma: madre e figlia investite in via Nemorense, trasportate d’urgenza all’ospedale Umberto I.

Un drammatico incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 29 luglio 2024, a Roma. Una donna di 48 anni e sua figlia di 8 sono state investite da un’automobile mentre attraversavano via Nemorense, all’incrocio con via Bacchiglione, nel quartiere Trieste.

Immediatamente dopo l’incidente, i soccorsi sono intervenuti e madre e figlia sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

L’incidente nel quartiere Trieste L’investimento è avvenuto nella mattinata di oggi, mentre le due stavano attraversando le strisce pedonali insieme.

La vettura coinvolta, una Fiat Panda, non avrebbe rispettato l’attraversamento pedonale, causando un impatto così violento da sbalzare le vittime di alcuni metri. La Polizia Locale di Roma Capitale sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Le condizioni della madre e della bambina Subito dopo l’incidente, la conducente della Fiat Panda, una donna di 65 anni, si è fermata per prestare soccorso.

Gli operatori del 118, giunti prontamente sul posto, hanno trasportato madre e figlia all’ospedale Umberto I. Inizialmente sembrava che le loro condizioni fossero critiche, ma una volta arrivate al triage sono state classificate in codice arancione e verde, indicando che erano coscienti all’arrivo dei soccorsi.

Secondo alcune testimonianze, potrebbe essere stato un momento di distrazione o un eccesso di velocità a causare l’incidente. Gli agenti della Polizia Locale stanno effettuando i rilievi necessari e la sessantacinquenne sarà sottoposta agli esami di rito.

Verrà inoltre esaminato il telefono della conducente per verificare se stesse utilizzandolo al momento dell’impatto.

La comunità del quartiere Trieste è scossa dall’accaduto e si spera in una pronta guarigione per la madre e la bambina coinvolte in questo tragico evento.