Locorotondo, ore d’angoscia per la scomparsa del piccolo Domenico di 2 anni, l’appello del Sindaco

Scomparsa a Locorotondo: ore di ansia per il piccolo Domenico

Le ricerche in corso

Sono ore di grande apprensione a Locorotondo, nel Barese, per un bimbo di due anni scomparso in mattinata. Del piccolo Domenico si sono perse le tracce da alcune ore. Dopo l’allarme lanciato dai familiari, sono scattate immediate le ricerche che coinvolgono vigili del fuoco, carabinieri, vigili urbani e volontari.

L’appello alla comunità

Oltre all’appello della famiglia sui social, anche il Comune di Locorotondo ha diffuso le foto del piccolo, chiedendo aiuto ai cittadini con un messaggio pubblicato su Facebook: “Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine. Se qualcuno ha visto o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o i vigili. La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per qualsiasi aiuto possiate offrire in questo momento critico”.

Secondo quanto riportato dalla testata locale Agorà Blog, il piccolo Domenico indossa una maglietta grigia, pantaloncini a quadretti blu e scarpe Adidas di colore blu.

Numeri da contattare in caso si disponga di informazioni utili: 080 4311090 (vigili), 080 4316733 (carabinieri).