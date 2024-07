Puglia, donna ha un malore in mare e muore annegata, inutili i soccorsi

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Felloniche: anziana muore dopo un malore in mare

L’intervento dei soccorritori

Una donna di 86 anni è deceduta poco fa a Felloniche, nella zona marittima amministrata dal comune di Patù. L’anziana sembra aver avuto un malore mentre si trovava in acqua e, nonostante i tempestivi soccorsi da parte dei bagnini di un vicino lido balneare e di altre persone presenti, non c’è stato nulla da fare per salvarla.

Le operazioni di soccorso

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 proveniente dal presidio “Enrico Daniele – Emilia Romasi” di Gagliano del Capo, i militari della guardia costiera di stanza nell’ufficio locale marittimo di Santa Maria di Leuca e gli agenti della polizia locale di Patù.