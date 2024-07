Locorotondo, Domenico il bimbo di 2 anni è stato ritrovato, è vivo e sta bene

0 Condivisioni acebook Twitter

Domenico Gallo ritrovato: sospiro di sollievo a Locorotondo

La fine delle ricerche

Domenico Gallo, il bimbo di due anni di cui si erano perse le tracce, è stato ritrovato nella zona di Laureto, nei pressi di Fasano. Domenico era scomparso mentre giocava nel giardino della sua casa in contrada Serralta, nelle campagne di Locorotondo. La madre, uscita a cercarlo, non l’aveva più trovato, facendo scattare immediate ricerche con l’intervento di vigili del fuoco, carabinieri e il nucleo cinofili.

Il ritrovamento e l’intervento delle autorità

Il piccolo sarebbe scomparso intorno alle 11 di questa mattina. Sui social si leggeva che Domenico indossava una maglietta grigia, pantaloncini a quadretti blu e scarpe blu Adidas. Durante le ricerche, il sindaco Antonio Bufano è arrivato nell’abitazione della famiglia e ha diffuso la notizia della scomparsa sulla pagina social ufficiale del Comune della Valle d’Itria. Fortunatamente, il bambino è stato ritrovato sano e salvo, mettendo fine a ore di angoscia per la comunità.