Locorotondo, le prime foto del ritrovamento di Domenico il bimbo di due anni scomparso, ora ricoverato in ospedale

Ritrovato il bambino di due anni scomparso a Locorotondo

Le ricerche e il ritrovamento

È stato ritrovato il bambino di due anni scomparso a Locorotondo, in contrada Serralta, nel Barese. Il piccolo stava giocando nel giardino della sua abitazione di famiglia quando si sono perse le sue tracce. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Le ricerche sono state condotte anche con l’ausilio di un drone e un elicottero.

Le condizioni del bambino

Il bambino è stato trovato su una strada a qualche distanza dalla casa di famiglia, da dove si era allontanato. Il piccolo sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Secondo quanto ha riferito il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, è stato ritrovato a circa cinque chilometri dalla sua abitazione, lungo una strada molto trafficata. «Ha qualche escoriazione al viso – ha raccontato Bufano – ma per fortuna sta bene».