Manfredonia, in località Ippocampo, turista ha un malore in acqua, muore annegato

Nuova tragedia in mare sul Gargano: malore fatale a Manfredonia

La tragedia a Ippocampo

Ancora una tragedia in mare sul Gargano. Oggi, 30 luglio, un malore ha stroncato la vita di un bagnante nelle acque di Manfredonia, precisamente in località Ippocampo sulla Statale 159, nello specchio d’acqua antistante il noto stabilimento balneare Villaggio African Beach. La vittima, appena entrata in acqua, si è accasciata improvvisamente. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 della rete emergenza-urgenza di salvargli la vita.

Tragedie precedenti sul Gargano

Questo è il terzo decesso avvenuto nel mare del Gargano di recente. La prima vittima, Savina Di Santi, verosimilmente ha perso la vita nel tentativo di salvare la nipotina di tre anni che era in acqua con lei. La tragedia si è consumata il 16 luglio nelle acque prospicienti l’isolotto di Sant’Eufemia.

Il 25 luglio, Orfeo De Santi, un turista 64enne della provincia di Padova, è annegato dopo essere stato trascinato dalle correnti mentre era in mare con la moglie, sempre nella città del faro.