Impatto auto contro tir, muore il sottoufficiale dell’aeronautica Carlo Giangregorio, aveva 37 anni

Incidente mortale sulla Strada Statale 90 bis: perde la vita Carlo Giangregorio

Un tragico scontro sulla SS 90 bis

Carlo Giangregorio, un sottoufficiale dell’Aeronautica Militare di 37 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto ieri, martedì 30 luglio, sulla Strada Statale 90 bis, nel Comune di Casalbore, provincia di Avellino. Per cause ancora da accertare, l’automobile guidata da Giangregorio si è scontrata violentemente con un tir, rimanendo incastrato nell’abitacolo. L’intervento delle squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Grottaminarda e Ariano Irpino è stato necessario per liberare il sottoufficiale, che è stato successivamente affidato ai sanitari e trasportato d’urgenza in eliambulanza. Purtroppo, Giangregorio è deceduto durante il tragitto. Anche il conducente del tir è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente sono in corso, affidate ai carabinieri.

Il ricordo di un appassionato e amato sottoufficiale

Di stanza a Foggia, ma originario di Apice nel Beneventano, Carlo Giangregorio era un grande appassionato di volo e aveva scelto di farne la sua carriera, diventando sottoufficiale dell’Aeronautica Militare. La bicicletta era un’altra delle sue grandi passioni, e proprio la domenica precedente all’incidente aveva partecipato a una gara nel Frusinate. L’Asd Apice Tre Colli, società sportiva di cui faceva parte, lo ha ricordato con affetto:

“La società oggi perde un grande amico, compagno di tante avventure e soprattutto sempre sorridente e solare nonostante la vita gli avesse regalato momenti duri. Lui riusciva sempre a coinvolgere tutti con la sua voglia di vivere, fulgido esempio di grande guerriero e combattente, ti sei sempre distinto per il tuo modo di fare.”