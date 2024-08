Olimpiadi 2024, storica vittoria di Lorenzo Musetti, Zverev battuto in due soli set, è semifinale

0 Condivisioni acebook Twitter

Il rinato Lorenzo Musetti, forte della recente nascita del figlio Ludovico e della semifinale raggiunta a Wimbledon, sta guidando con orgoglio il tennis maschile italiano alle Olimpiadi di Parigi 2024. Con un’altra prestazione di alta qualità, Musetti ha eliminato il campione olimpico in carica, il tedesco Alexander Zverev, con un punteggio di 7-5, 7-5, in una partita durata 2 ore e 4 minuti.

La partita: una prova di forza di Musetti

Il match si è svolto sotto un cielo coperto che ha reso le condizioni leggermente più fresche rispetto ai giorni precedenti. Zverev, non al meglio della condizione, ha commesso errori già dai primi scambi, permettendo a Musetti di ottenere un break iniziale. Zverev ha sbagliato alcuni colpi fondamentali, inclusi un diritto lungo e un doppio fallo sulla palla break.

Musetti, approfittando degli errori del suo avversario, ha dimostrato una solidità impressionante nei suoi game di servizio. Ha mantenuto un atteggiamento propositivo, rispondendo efficacemente ai colpi di Zverev e sorprendendo il tedesco con alcuni serve and volley. Sul 4-3, dopo un errore su uno smash non difficile, Musetti ha recuperato brillantemente, portandosi a servire per il set. Anche se Zverev ha recuperato fino al 5-5, commettendo meno errori gratuiti, Musetti ha chiuso il parziale con un’altra sequenza vincente di colpi, inclusa un’ennesima palla corta di diritto.

Nel secondo set, Zverev ha mostrato segni di affaticamento. Nonostante sia riuscito a mantenere il suo primo turno di servizio, ha faticato a trovare continuità e si è preso numerose pause per riprendere fiato. Musetti, dal canto suo, ha tenuto il servizio senza concedere punti, costringendo Zverev a fare affidamento solo sulla sua battuta per rimanere in partita.

Un episodio inusuale

Un episodio insolito ha caratterizzato il secondo set: sul punteggio di 15-0 nel gioco dell’ottavo game, il tetto del Suzanne Lenglen è iniziato a chiudersi a causa della pioggia imminente, proiettando un’ombra nel campo di Musetti.

Dopo aver consultato la giudice di sedia Eva Asderaki-Moore, che aveva ricevuto l’ordine di chiudere il tetto, Zverev ha chiesto che anche il suo lato del campo fosse all’ombra, portando alla chiusura completa del tetto.

Con il tetto chiuso, la temperatura si è abbassata, e l’areazione è diminuita, sebbene nelle tribune circolasse una discreta brezza. Sul 5-5, Zverev ha aperto il suo turno di battuta con un doppio fallo e un passante vincente di rovescio di Musetti. Nonostante Zverev sia riuscito a raggiungere la palla game, ha commesso altri errori, incluso uno smash in rete, che ha permesso a Musetti di servire per il match.

Musetti Avanza in Semifinale

Dopo il cambio campo, Lorenzo Musetti ha mantenuto la calma e la concentrazione: ha messo a segno due ace e ha chiuso il match con un vincente, eliminando così Alexander Zverev, il campione olimpico di Tokyo, e avanzando alla semifinale. Ora, Musetti attende il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas.