Bari, gravissimo incidente a San Giorgio, traffico in tilt sulla SS16

Un grosso incidente a San Giorgio Bari, creando gravi disagi al traffico

Un grave incidente si è verificato sulla SS16 in direzione sud, all’altezza di Bari San Giorgio. L’incidente ha provocato gravi disagi alla circolazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i mezzi di soccorso per gestire la situazione e fornire assistenza.

Traffico paralizzato sulla SS16

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla viabilità, creando una lunga coda di auto che si estende per diversi chilometri. Gli automobilisti sono rimasti bloccati nel traffico. Le autorità hanno consigliato di evitare la zona di Bari San Giorgio e di prendere strade secondarie per raggiungere le destinazioni a sud. Gli ingorghi stradali hanno causato notevoli disagi non solo ai pendolari, ma anche ai trasporti commerciali, influenzando l’intera rete di trasporto locale.