Puglia, dal ritorno da una festa con amici, si schianta con la moto contro guardrail, morto il 48enne Angelo Esposito

Angelo Esposito, 48 anni, è morto in un incidente stradale a Taranto. Era in moto con un amico, anch’esso gravemente ferito, tornando da una serata con amici.

Tragedia nella notte a Taranto: Angelo Esposito, un uomo di 48 anni, ha perso la vita in un incidente stradale sulla circumarpiccolo. L’incidente è avvenuto mentre Esposito stava tornando a casa a Monteiasi dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici. Al momento dello schianto, Esposito viaggiava in moto con un amico, quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, i due motociclisti sono finiti contro il guardrail subito dopo una curva.

L’impatto è stato fatale per Angelo Esposito, che è deceduto sul colpo. L’altro motociclista è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è attualmente ricoverato in codice rosso, con ferite gravi che mettono in pericolo la sua vita. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico incidente. La dinamica dello schianto è ancora sotto esame, con gli inquirenti che stanno valutando vari fattori, tra cui l’eventuale presenza di ostacoli sulla strada o condizioni meteorologiche avverse che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo della moto.