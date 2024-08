Pordenone, colpo di sonno mentre guida, 21enne perde controllo dell’auto che finisce fuori strada, muore carbonizzato

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Pordenone: un giovane di 21 anni perde la vita carbonizzato nell’incendio della sua auto dopo essere uscito di strada. Le prime indagini suggeriscono un colpo di sonno come possibile causa.

Un terribile incidente è avvenuto la scorsa notte vicino a Pordenone, precisamente a Chions, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita in modo drammatico. L’incidente si è verificato intorno alle 3:40 del mattino, quando l’auto del giovane, che viaggiava da solo, è uscita di strada e si è schiantata contro un ostacolo, prendendo immediatamente fuoco. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la vettura, intrappolando il conducente all’interno e rendendo impossibile ogni tentativo di fuga.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il giovane potrebbe aver avuto un “colpo di sonno” mentre guidava, una situazione che avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo. La velocità a cui viaggiava potrebbe aver contribuito al tragico esito. I vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo, al loro arrivo, il corpo del giovane era già carbonizzato, rendendo inutile ogni tentativo di soccorso.

I Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e cercare di determinare con precisione le cause dell’incidente. Le indagini sono in corso per capire se ci siano altri fattori che possano aver contribuito a questo tragico evento. La comunità locale è sotto shock, e il pensiero va alla famiglia e agli amici del giovane, che stanno affrontando un momento di grande dolore e perdita.