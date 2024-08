Fedez, ricoverato d’urgenza, il suo staff “Soccorso da un’ambulanza, siamo in attesa dei risultati”

0 Condivisioni acebook Twitter

Fedez, il noto rapper italiano, è stato ricoverato d’urgenza a causa di un malore durante un volo verso Gallipoli. L’annuncio è stato dato dal suo staff su Instagram, lasciando i fan in ansia.

Lo staff del rapper Fedez ha comunicato tramite un post sul suo profilo Instagram che Federico è stato ricoverato d’urgenza a causa di un malore avvenuto durante un volo verso Gallipoli. “Purtroppo, durante un volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene. È stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati”, si legge nel messaggio condiviso sul social. Di conseguenza, l’artista non potrà partecipare alla serata prevista al Praja di Gallipoli, come si legge nella nota ufficiale: “Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”.

Prima di questo episodio, Fedez aveva trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna con i suoi figli, Leone e Vittoria. Questo nuovo ricovero avviene a meno di un mese da un’altra emergenza sanitaria che lo aveva colpito l’11 luglio scorso. In quell’occasione, Fedez era stato ricoverato per un’emorragia interna, causata dalle complicazioni dell’operazione chirurgica al pancreas subita nel marzo 2022.

A inizio luglio, dopo essere stato dimesso dall’ospedale, Fedez aveva sentito il bisogno di chiarire la sua situazione di salute attraverso un video sui social media. “Piccolo chiarimento sul mio stato di salute, onde evitare articoli basati sulla fantascienza”, aveva esordito il rapper. “Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che laddove sono stato operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi e nel punto in cui sono stato ricucito – non sono un tecnico – sono più, diciamo, fragile nell’avere ulcere, emorragie e sanguinamenti”.

Fedez ha rassicurato i suoi fan sul fatto che il sanguinamento più recente era meno grave rispetto al precedente e ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto durante questo periodo difficile. “Grazie mille a tutti per i messaggi, che sono veramente di conforto in un periodo non facile sotto tanti punti di vista”, ha concluso, esprimendo la speranza di essere dimesso presto dall’ospedale.