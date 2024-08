Vuole scattare un selfie su un terrazzo ma cade sui fili elettrici, ragazza 15enne muore folgorata

1 Condivisioni acebook Twitter

Una tragedia ha colpito il comune di La Tinta in Guatemala, dove una ragazza di 15 anni è morta folgorata dopo essere caduta sui fili elettrici dell’alta tensione mentre scattava delle foto da una terrazza.

Giovedì scorso, nel comune di La Tinta nel dipartimento di Alta Verapaz, una ragazza di 15 anni ha perso la vita in un tragico incidente. Mentre si trovava sul terrazzo di una casa a due piani, l’adolescente è entrata accidentalmente in contatto con i cavi dell’alta tensione. Secondo i media locali, la giovane era uscita di casa per andare a una prova di ginnastica ma ha deciso di scattare alcune foto dalla terrazza, ignorando il pericolo imminente rappresentato dai cavi elettrici che correvano nelle vicinanze.

Il dramma si è consumato in pochi istanti: la ragazza è stata colpita da una potente scarica elettrica e, nel tentativo di riprendere l’equilibrio, è rimasta sospesa sui cavi elettrici, sotto gli occhi increduli di decine di passanti. Testimoni raccontano di una scena terribile, con la ragazza che è rimasta sospesa per diversi minuti prima di cadere al suolo. Purtroppo, l’incidente ha avuto conseguenze devastanti, con la giovane che è rimasta decapitata dai cavi stessi.

I vigili del fuoco municipali del dipartimento locale sono intervenuti prontamente al Barrio El Centro, Zona 1 di La Tinta, dopo aver ricevuto la segnalazione dell’incidente. All’arrivo sul posto, hanno trovato la ragazza ormai priva di vita. “I vigili del fuoco municipali della Stazione 108 de La Tinta si sono recati al Barrio El Centro, Zona 1, dopo aver ricevuto una segnalazione di un’adolescente caduta da una terrazza. All’arrivo, hanno trovato la 15enne deceduta a causa di una scarica elettrica dovuta accidentalmente ai cavi ad alta tensione,” spiegano i pompieri.