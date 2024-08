Milano, poliziotto interviene per difendere una donna picchiata dal compagno ma viene aggredito da entrambi

15 Condivisioni acebook Twitter

A Milano, un poliziotto è stato aggredito da una coppia alla stazione Centrale mentre cercava di fermare un uomo che picchiava la compagna. Entrambi gli aggressori sono stati arrestati e portati in tribunale.

Ieri, giovedì 1° agosto, un grave episodio di violenza si è verificato alla stazione Centrale di Milano, dove un agente di polizia è stato aggredito da una coppia. Il poliziotto era intervenuto in soccorso di una donna che veniva brutalmente picchiata dal suo compagno, il quale le stava infliggendo ripetuti calci e pugni. Senza esitazione, l’agente si è precipitato per fermare l’aggressione, ma si è trovato ad affrontare una situazione inaspettata: una volta raggiunta la coppia, è stato attaccato e insultato non solo dall’uomo, ma anche dalla donna stessa.

Il poliziotto è stato colpito da frasi offensive e minacciose, tra cui la donna che gridava: “Questo è il mio uomo, devi lasciarlo stare”. Nonostante le difficoltà, l’agente è riuscito a gestire la situazione e a far intervenire i rinforzi. Entrambi gli aggressori sono stati arrestati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Gli arresti, effettuati dalla Polfer, sono stati disposti dal pubblico ministero Ilaria Perinu, di turno in quel momento.

La coppia si è presentata oggi, 2 agosto, davanti al giudice per l’udienza di convalida, dove dovranno rispondere delle loro azioni. Le autorità stanno indagando per capire se la coppia abbia precedenti penali, soprattutto per episodi simili di violenza e aggressione. Questo evento solleva nuovamente la questione della sicurezza e della protezione delle vittime di violenza domestica, sottolineando l’importanza dell’intervento tempestivo e coraggioso delle forze dell’ordine.