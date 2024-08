Fedez, sono gravi le sue condizioni, è ricoverato in “codice rosso” all’ospedale Perrino di Brindisi

0 Condivisioni acebook Twitter

Momenti di apprensione per Fedez, ricoverato d’urgenza in Puglia per un malore. Le condizioni del rapper, in attesa di notizie ufficiali, sembrano gravi.

Preoccupazione per il rapper Fedez, che è stato ricoverato d’urgenza dopo un malore improvviso mentre si trovava in viaggio verso Gallipoli, in Puglia. L’artista era atteso ieri sera in un noto locale della città per un’esibizione, ma la serata è stata annullata a causa delle sue condizioni di salute. La notizia è stata diffusa dal suo staff attraverso una nota ufficiale sui social media: “Purtroppo durante il volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati”.

Nelle ultime ore, alcune indiscrezioni hanno iniziato a circolare, alimentando la preoccupazione dei fan. Gli esperti di gossip Alessandro Rosica e Amedeo Venza hanno confermato la serietà della situazione. Rosica, che in passato aveva rivelato notizie accurate riguardo al rapper, ha condiviso su Instagram: “Io non sono come voi e questo ormai è chiaro, ma nonostante tutto ti abbraccio e ti auguro una prontissima guarigione, da me e da tutti quelli che mi seguono. Fede sta male, purtroppo. È in codice rosso”. Anche Venza, che si trova in Puglia, ha ribadito la gravità del malore: “Mi state chiedendo tutti di Fedez che questa sera doveva essere a Gallipoli. Mi spiace ma è tutto vero, è stato portato in ospedale in codice rosso a pochi passi da casa mia”.

Il ricovero d’urgenza di Fedez ha riacceso i riflettori sui suoi precedenti problemi di salute. A luglio, il rapper era stato ricoverato al Policlinico di Milano per un’emorragia interna, trattata con un intervento chirurgico per fermare la perdita di sangue. Due anni fa, Fedez aveva subito un’operazione per un tumore neuroendocrino al pancreas, e a settembre dello scorso anno, un’altra operazione al Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che avevano causato una grave emorragia interna.

In questo momento, la priorità resta la salute di Fedez, e i suoi fan attendono con ansia aggiornamenti ufficiali sul suo stato. Sarà il rapper stesso a decidere se e quando condividere ulteriori dettagli sui suoi problemi di salute. Nel frattempo, i messaggi di supporto e solidarietà continuano a riversarsi da tutto il mondo, dimostrando il grande affetto che il pubblico nutre per lui.