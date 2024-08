Tesla in modalità guida automatica travolge e uccide centauro di 28 anni, il proprietario al volante era al cellulare durante il viaggio

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale a Seattle: un motociclista 28enne è stato travolto da una Tesla in modalità “Full Self-Driving”. Il conducente, distratto dal cellulare, è accusato di omicidio colposo.

Lo scorso aprile, un tragico incidente a Seattle ha visto coinvolta una Tesla Model S in modalità “Full Self-Driving”, che ha travolto e ucciso un motociclista di 28 anni. La polizia americana ha riportato che il veicolo era guidato da un uomo di 56 anni, distratto dal cellulare durante il viaggio. Il conducente è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo. Questo incidente solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza della tecnologia di guida autonoma di Tesla.

Tesla, la casa automobilistica di Elon Musk, è stata coinvolta in casi simili in passato. Nel luglio del 2023, un altro incidente mortale ha visto una Tesla Model Y scontrarsi con un camion non rilevato dal sistema di guida autonoma. Questi episodi hanno attirato l’attenzione sulle limitazioni tecnologiche delle auto Tesla, che si affidano a telecamere e intelligenza artificiale per la guida autonoma. A differenza di Waymo, il rivale di Tesla di proprietà di Alphabet, che utilizza sensori avanzati per migliorare il rilevamento dell’ambiente di guida, le auto Tesla potrebbero non essere in grado di gestire tutte le variabili del mondo reale.

La polizia ha confermato che l’inchiesta sull’incidente di Seattle è ancora aperta, ma gli esperti stanno già discutendo i problemi tecnici legati al sistema di guida autonoma di Tesla. Secondo Sam Abuelsamid, analista di Guidehouse Insights, “ci sono così tante cose che possono andare storte” con l’attuale sistema Tesla. Raj Rajkumar, professore di ingegneria elettrica e informatica alla Carnegie Mellon University, ha aggiunto che “è estremamente difficile raccogliere e gestire dati da tutti i tipi di elementi del mondo reale, come motociclette e biciclette, nell’ampia gamma di possibili condizioni meteorologiche, stradali e di traffico”.

Elon Musk, CEO di Tesla, continua a difendere la tecnologia di guida autonoma delle sue auto, immaginando un futuro in cui i veicoli saranno come “piccoli salotti mobili” dove i conducenti potranno intrattenersi o rilassarsi. Tuttavia, la sicurezza di questi sistemi rimane una preoccupazione significativa. Nel 2021, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un’indagine dopo numerosi incidenti in cui le auto Tesla si sono scontrate con veicoli di emergenza fermi. A dicembre 2023, è stato chiesto a Tesla di richiamare quasi tutti i suoi veicoli negli Stati Uniti per migliorare il software di guida autonoma e garantire una maggiore sicurezza.