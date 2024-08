Puglia, 13enne sbalzato in aria da una giostra fa un volo di tre metri, ricoverato in codice rosso

0 Condivisioni acebook Twitter

Un inaspettato incidente sconvolge i festeggiamenti di Sant’Emidio

Durante i festeggiamenti in onore di Sant’Emidio a Leporano, una tranquilla cittadina in provincia di Taranto, la serata di ieri, sabato 3 agosto è stata improvvisamente sconvolta da un incidente che ha coinvolto un ragazzo di 13 anni. L’incidente è avvenuto in un momento di grande festa per la comunità, con la piazza principale animata da giostre e bancarelle. Mentre le luci colorate illuminavano la notte e la musica riempiva l’aria, un tragico episodio ha interrotto bruscamente i festeggiamenti. Il ragazzo, partecipando a una giostra in movimento, è stato sbalzato via, cadendo violentemente a terra da un’altezza di oltre tre metri. Questo evento ha generato uno stato di shock tra i presenti, che hanno assistito impotenti alla scena drammatica.

La reazione immediata dei soccorritori e delle autorità

L’incidente ha richiesto l’intervento rapido dei soccorritori del 118, che hanno stabilizzato il ragazzo sul posto prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Taranto con un codice rosso, indicativo della gravità della situazione. “Il giovane ha riportato distorsioni del rachide cervicale e una caviglia,” hanno dichiarato fonti ospedaliere, evidenziando la necessità di ulteriori accertamenti per valutare l’entità delle sue condizioni. Nel frattempo, sul luogo sono giunti i Carabinieri e la Polizia Locale per condurre i rilievi necessari. L’intervento delle forze dell’ordine si è concentrato sull’analisi della giostra, che è stata immediatamente chiusa.

“Vogliamo sapere come sia potuto succedere,” ha affermato un residente locale. Le autorità hanno promesso di effettuare un’indagine approfondita per determinare le cause dell’incidente.