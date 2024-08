Gruppo di 6 persone va a pranzo in un ristorante, ordina e consuma per 12.000,00 euro ma poi si rifiuta di pagare il conto

0 Condivisioni acebook Twitter

Un gruppo arrestato per truffa al ristorante

Nella famosa isola di Ibiza, un gruppo di sei persone è stato arrestato dalla Policía Nacional con l’accusa di truffa, dopo essersi rifiutato di pagare un conto astronomico di 12.300 euro in un ristorante di lusso. Il gruppo era composto da un uomo di 77 anni e cinque donne di età compresa tra i 24 e i 39 anni, di cui due di nazionalità argentina, due polacche e una greca. Questo episodio si è verificato il 31 luglio e ha lasciato i gestori del ristorante senza parole di fronte alla strategia messa in atto dai clienti per evitare il pagamento. Gli arrestati hanno dichiarato che il pasto era stato offerto da un amico che si era dileguato poco prima che fosse il momento di saldare il conto, ma le autorità non hanno creduto a questa versione e hanno proceduto con l’arresto.

Una serata lussuosa che si trasforma in accusa di truffa

Secondo il rapporto delle autorità, la serata è stata caratterizzata da un consumo eccessivo di piatti pregiati e vini costosi, rendendo il totale della cena particolarmente elevato. I commensali hanno gustato alcune delle specialità più lussuose offerte dal menù, accompagnate da una selezione di vini e alcolici di alto livello. Questo comportamento ha attirato l’attenzione del personale del ristorante, che non è rimasto sorpreso quando i clienti hanno cercato di evitare il pagamento. Alla fine del pasto, infatti, i sei hanno tentato di giustificare il mancato pagamento sostenendo che un settimo commensale, presunto ospite della serata, si era allontanato improvvisamente, lasciandoli senza mezzi per saldare il conto. Tuttavia, questa spiegazione non ha convinto né il personale né le autorità intervenute. “Non potevamo credere a quanto stavano cercando di farci,” ha commentato uno dei gestori del ristorante, riflettendo lo stupore generale per la sfacciataggine del gruppo.

La pratica del ‘simpa’ e le conseguenze legali

La truffa tentata dal gruppo non è un caso isolato, ma fa parte di una pratica ormai nota in Spagna, conosciuta come “simpa”, abbreviazione di “sin pagar”, che significa “senza pagare”. Questa pratica consiste nel consumare cibo e bevande in un ristorante e poi fuggire senza saldare il conto, una tattica che sembra aver guadagnato popolarità tra coloro che cercano di vivere una vita al di sopra delle proprie possibilità. La polizia ha condotto un’indagine approfondita e ha scoperto che il gruppo potrebbe aver utilizzato lo stesso stratagemma in altre occasioni.