Olimpiadi Parigi 2024, stupore per il video del nuotatore Thomas Ceccon che dorme per strada, “Nel villaggio fa caldo e non c’è l’aria condizionata”

Olimpiadi di Parigi 2024: Thomas Ceccon dorme in strada. Critiche sul Villaggio Olimpico per il caldo e il cibo inadeguato. Gli atleti italiani manifestano il loro malcontento.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, un video surreale sta facendo il giro del web: mostra il nuotatore italiano Thomas Ceccon, medaglia d’oro nei 100m dorso maschile, dormire sull’erba fuori dal Villaggio Olimpico. Il filmato è stato girato da un atleta straniero e mette in evidenza i disagi che molti sportivi stanno vivendo.

Ceccon, recentemente eliminato dalla finale dei 200 metri dorso, ha criticato apertamente le condizioni del Villaggio Olimpico. “Si mangia male, fa caldo e non c’è l’aria condizionata. Molti atleti si spostano e se ne vanno”, ha dichiarato l’azzurro durante un’intervista post-gara. Insieme a Nicolò Martinenghi, Giacomo Carini e Alessandro Miressi, Ceccon non è riuscito a qualificarsi per la finale olimpica della 4×100 misti, nonostante la presenza di due campioni d’oro nella squadra.

La mancanza di sonno e il caldo opprimente potrebbero aver influenzato le prestazioni degli atleti italiani. Ceccon ha sottolineato l’importanza del riposo per il recupero fisico durante le competizioni, affermando: “La concentrazione conta, ma concedendosi qualche distrazione per riposare il fisico, soprattutto quando si vivono Europei o Mondiali con tante gare a poca distanza”.

Durante un’intervista dopo la semifinale dei 200 metri, Ceccon ha espresso ulteriori critiche: “Ho ceduto nel finale… un po’ stanco, si fa fatica a dormire sia la notte che nel pomeriggio, tra rumore e caldo. Si fa caldo anche per me”. La situazione è al limite, considerando che parliamo di Olimpiadi. Non è solo Ceccon a lamentarsi; anche Gregorio Paltrinieri ha definito l’organizzazione dei Giochi 2024 come “la peggiore”.

Paltrinieri ha dichiarato: “Ho fatto quattro Olimpiadi, sicuramente è la peggiore come organizzazione. Siamo lontani dal Villaggio, penso di non riuscire ad addormentarmi mai prima delle 2 del mattino per via del caldo perché in camera non c’è l’aria condizionata, non ha senso. Non si possono trattare così gli atleti, alla fine siamo noi i protagonisti e non siamo tutelati”.

Anche il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha espresso il suo malcontento riguardo alle condizioni del Villaggio Olimpico. La Francia, paese ospitante dei Giochi 2024, ha persino spostato i propri atleti in altre strutture lontano dal Villaggio Olimpico per evitare ulteriori disagi. L’immagine di Ceccon che dorme per strada rimane un simbolo delle problematiche affrontate dagli atleti in questi Giochi.