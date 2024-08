Fedez, dopo il malore e ricovero rassicura i fan “Ci vediamo stasera al Billionaire di Porto Cervo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo il malore improvviso, Fedez rassicura i fan: “Ci vediamo al Billionaire di Porto Cervo”, confermando la sua partecipazione come ospite speciale nonostante l’intossicazione alimentare.

Tutto sotto controllo per Fedez, che questa sera torna ai suoi impegni dopo il malore che lo ha colpito in Puglia due giorni fa. Nonostante l’incidente, il rapper sarà presente come ospite speciale al Billionaire di Porto Cervo per un live attesissimo dai fan.

È stato lo stesso Fedez a rassicurare i suoi follower con un messaggio scritto nella tarda serata di sabato: “Dopo una giornata di riposo e di controlli ci tengo a tranquillizzare tutti. Visti i miei trascorsi, anche una cosa ‘banale’ è meritevole di accertamenti approfonditi. Vi comunico pertanto che domani sera, come da previsioni, ci vediamo al Billionaire di Porto Cervo. Spacchiamo tutto”.

Secondo quanto riferito dalla madre del cantante, il malore è stato causato da un’intossicazione alimentare che ha costretto Fedez a rimandare la sua esibizione in programma a Gallipoli venerdì sera. L’artista ha voluto esprimere il suo rammarico per l’annullamento dell’evento e ha rivolto un pensiero speciale ai fan che lo aspettavano: “Un ringraziamento alle migliaia di persone che mi aspettavano ieri alla Praja di Gallipoli, promesso ci vediamo presto”.