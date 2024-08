Checco Zalone e Mariangela Eboli i risvolti economici della loro separazione, il patrimonio del comico è di 5 milioni di euro

0 Condivisioni acebook Twitter

Checco Zalone e Mariangela Eboli si separano: fine di una lunga relazione. La coppia, insieme dal 2006 e con due figlie, affronta una fase di transizione dopo anni di riservatezza.

Nel primo pomeriggio è arrivata la notizia della separazione tra Checco Zalone e Mariangela Eboli. L’annuncio è stato dato da Dagospia, che ha pubblicato la notizia in prima pagina. Nonostante la loro storica riservatezza, le voci di crisi circolavano già da tempo. Il noto portale di Roberto D’Agostino ha riferito che Checco Zalone, nome d’arte di Luca Medici, si sarebbe recato presso uno studio legale a Roma per avviare le pratiche legate alla separazione. La coppia, che non si è mai sposata, ha due figlie: Gaia, nata nel 2013, e Greta, nel 2017.

Il rapporto tra Checco Zalone e Mariangela Eboli

Checco Zalone ha spesso parlato del suo rapporto con Mariangela Eboli. In un’intervista a La Repubblica, ha raccontato come si sono conosciuti nel 2006: “Lei cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni”. All’epoca, Mariangela era una cantante mentre lui si esibiva come pianista in un piano bar. Successivamente, Zalone ottenne notorietà con il programma Zelig, segnando l’inizio di una carriera di successo.

Chi è Mariangela Eboli

Mariangela Eboli, nata in provincia di Bari, è sempre stata riservata, mantenendo i suoi profili social su Facebook e Instagram privati. Prima di incontrare Zalone, era una cantante, e ha anche avuto piccole parti come comparsa nei film del compagno, come “Che bella giornata” e “Cado dalle nubi”. Oltre alla carriera artistica, Mariangela si è occupata della parte amministrativa e burocratica della società di comunicazione e produzione fondata da Luca Medici, la Mzl. Secondo il Corriere della Sera, la società contava un patrimonio di 5 milioni di euro nel 2022. Nel 2020, lo stipendio di Mariangela Eboli come amministratrice era di circa 9000 euro al mese.