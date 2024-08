Parco giochi, castello gonfiabile sollevato dal vento provocando la morte di un bimbo di 5 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia in Maryland: un bambino di 5 anni muore dopo che un castello gonfiabile viene sollevato dal vento. La comunità di Waldorf è in lutto per l’incidente avvenuto durante un evento sportivo.

Una serata di gioco e allegria nel Maryland si è trasformata in tragedia quando un castello gonfiabile è stato sollevato dal vento, provocando la morte di un bambino di soli 5 anni. L’incidente si è verificato a Waldorf, una cittadina sulla costa est degli Stati Uniti, durante un evento al Regency Furniture Stadium.

Il dramma si è consumato venerdì sera, mentre era in programma una partita di baseball della squadra locale. I funzionari della contea di Charles hanno spiegato che attorno al campo da gioco erano stati allestiti gonfiabili per intrattenere i bambini prima dell’inizio della partita. Purtroppo, intorno alle 21:20, un vento improvviso ha sollevato uno di questi castelli, portando il divertimento a trasformarsi in un incubo.

Il castello gonfiabile è stato spazzato via e sollevato a circa 5-6 metri di altezza, con diversi bambini all’interno. Mentre la maggior parte dei piccoli ha riportato solo lievi ferite, due bambini sono caduti violentemente a terra. Tra questi, il bambino di 5 anni, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, ma purtroppo è morto poco dopo. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il piccolo è deceduto presso il Children’s National Hospital di Washington. Il secondo bambino coinvolto è stato ricoverato in un ospedale vicino, ma fortunatamente è fuori pericolo.

La tragedia ha colpito profondamente la comunità di Waldorf, che ora è in lutto. In segno di rispetto, la partita di baseball è stata annullata. La squadra locale ha deciso di offrire supporto e consulenza alle famiglie, ai giocatori e ai tifosi che hanno assistito all’incidente.

L’evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle attrazioni gonfiabili e sull’importanza di monitorare attentamente le condizioni meteorologiche durante eventi all’aperto. La comunità si è unita per sostenere le famiglie colpite, ricordando il piccolo e mostrando solidarietà in un momento di grande dolore.