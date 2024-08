Trump interviene senza mezzi termine sulle polemiche su Imane Khelif “E’ un pugile uomo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Trump e la polemica sull’incontro di boxe tra Imane Khelif e Angela Carini alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il candidato repubblicano critica la politica sportiva di genere e attacca Kamala Harris.

Anche l’ex presidente e candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, ha fatto scalpore entrando nella controversia riguardante la pugile algerina Imane Khelif e l’abbandono sul ring dell’azzurra Angela Carini alle Olimpiadi di Parigi. Durante un comizio ad Atlanta, Trump ha alimentato una fake news riguardo alla sessualità di Khelif.

Sul palco, Trump ha raccontato la sua versione dell’incontro di boxe del 1 agosto, dove Carini ha abbandonato il match dopo appena 46 secondi, ricevendo un destro dall’avversaria. Trump ha dichiarato: “Una campionessa italiana si è scontrata sul ring con una persona che ha fatto la transizione, un bravo pugile uomo. L’ha colpita due volte così forte che non sapeva cosa stesse succedendo”.

La polemica è stata amplificata da politici di destra, sia in Italia che all’estero, che hanno diffuso false informazioni sulla pugile algerina, sostenendo che fosse una persona trans. Tali affermazioni sono state basate su un episodio passato dove la Iba (International Boxing Association), guidata dall’oligarca russo Umar Kremlev, l’aveva squalificata a causa di livelli di testosterone oltre il limite. Tuttavia, secondo i test del Comitato Olimpico Internazionale, Khelif rispetta le soglie per competere nelle gare femminili.

Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso solidarietà ad Angela Carini, chiedendo al CIO (Comitato Olimpico Internazionale) di rivedere le regole per l’ammissione degli atleti intersex ai Giochi. Nonostante l’Iba avesse proposto di assegnare a Carini il premio in denaro previsto per i vincitori delle medaglie d’oro, la federazione italiana ha rifiutato. Nel frattempo, Khelif ha dimostrato la sua abilità sconfiggendo l’ungherese Anna Luca Hamori e qualificandosi alle semifinali di pugilato nella categoria 66 kg a Parigi 2024.

Trump ha utilizzato questa vicenda per criticare la politica sportiva di genere, promettendo che sotto la sua presidenza “gli uomini non parteciperanno agli sport femminili”. Ha attaccato la candidata democratica Kamala Harris, affermando che se vincesse le presidenziali, “la parodia che sta avendo luogo alle Olimpiadi di Parigi arriverà in America quando ospiteremo le Olimpiadi di Los Angeles“. Trump ha ulteriormente provocato definendo Harris “un’attivista trans radicale che vuole permettere che gli uomini picchino le donne in nome della tolleranza”.