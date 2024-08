Scontro tra uno scooter e un’auto, muore dopo il ricovero in ospedale Vincenzo Federico, aveva 30 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Vincenzo Federico, originario di Napoli ma residente a Formia, è deceduto in un incidente stradale a Gaeta lo scorso sabato, 3 agosto 2024.

Si è spento a soli trent’anni Vincenzo Federico, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, 3 agosto, a Gaeta. Originario di Napoli, ma residente a Formia da diversi anni, il giovane era in sella al suo scooter quando è stato coinvolto in un violento impatto che gli è costato la vita.

L’incidente a Gaeta

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17, nei pressi del centro commerciale sul lungomare Caboto, una zona particolarmente trafficata a quell’ora.

Federico stava viaggiando su uno scooter Piaggio Beverly quando si è scontrato con un’automobile Opel Mokka.

L’auto, guidata da un uomo di settantaquattro anni residente a Gaeta, stava uscendo da via Montebello e si apprestava a girare in direzione Formia quando è avvenuto lo schianto.

L’impatto è stato così violento che il giovane è stato sbalzato dalla sella, finendo sull’asfalto, mentre il suo scooter ha subito gravi danni.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

I soccorsi sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente.

Gli agenti della polizia locale hanno avviato immediatamente i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità nella zona. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire se i limiti di velocità siano stati rispettati dai due veicoli coinvolti.

Gli operatori sanitari del pronto soccorso, giunti anch’essi rapidamente, hanno prestato le prime cure a Federico, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Dono Svizzero di Formia. Ricoverato in codice rosso, le sue condizioni apparivano subito critiche, ma sembravano essersi stabilizzate. Tuttavia, il giovane si è improvvisamente aggravato, morendo poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. Il conducente dell’automobile, invece, è rimasto illeso.