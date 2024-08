Maddalena Corvaglia diretta su Imane Khelif è “un uomo che si identifica in una donna”

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo giorni di acceso dibattito su Imane Khelif, Maddalena Corvaglia esprime la sua opinione sui social con un video controverso che ha acceso ulteriori polemiche.

Il video di Maddalena Corvaglia

A pochi giorni dall’esplosione del dibattito attorno a Imane Khelif, la pugilessa algerina coinvolta in una controversia di genere, Maddalena Corvaglia, ex velina e nota personalità televisiva, ha condiviso la sua opinione in merito.

Il video, pubblicato sul suo profilo Instagram, è caratterizzato da una serie di paragoni che hanno suscitato reazioni contrastanti.

Il video inizia con una domanda provocatoria: “Se un uomo che si identifica in una donna, ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna, allora un bambino che si identifica in un uomo adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche?”.

Con questa domanda, Corvaglia introduce il tema dell’identità di genere senza mai nominare direttamente Imane Khelif, ma chiaramente facendo riferimento alla situazione che ha coinvolto l’atleta algerina.

Le riflessioni sul futuro della società

Il video prosegue lungo la stessa linea di pensiero, con Corvaglia che continua a porre interrogativi retorici:

“In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto? Se un anziano si identifica in un bambino di quattro anni e ha il diritto di essere trattato come tale, può accedere quindi all’asilo? Se una bambina si identifica in un Labrador, ha il diritto di andare al parchetto dei cani e non a scuola? Dove ci porterà tutto questo? Se un uomo si identifica in una coccinella e ha il diritto di essere identificato come coccinella, può venire a vivere nel tuo giardino?”.

Corvaglia conclude il video con una riflessione sull’assenza di limiti chiari: “Dobbiamo fare attenzione perché la domanda a questo punto non è più se sia giusto o sbagliato, ma quale sarà il limite? Ci sarà un limite? Prova a pensarci: non c’è un limite”. Il video termina con una scritta su sfondo nero: “Fermiamo questa follia ora…”.

L’impatto e la rilevanza delle parole di Corvaglia

Ci si potrebbe chiedere perché un video del genere abbia ottenuto tanto risalto, soprattutto considerando che Maddalena Corvaglia non è una figura autorevole in campo scientifico o nel dibattito pubblico sulla questione dell’identità di genere. Tuttavia, con oltre 1,2 milioni di follower su Instagram, l’influenza di Corvaglia supera di gran lunga quella di molti esperti e politici, rendendo le sue parole potenzialmente impattanti per un vasto pubblico.