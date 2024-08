Fedez ha una nuova fiamma, avvistato con Giulia Ottorini, nota influencer

0 Condivisioni acebook Twitter

Fedez e Giulia Ottorini: avvistamenti e indizi che alimentano le voci di una presunta relazione tra il rapper e la star di Instagram.

I rumors su una possibile relazione tra Fedez e Giulia Ottorini si intensificano.

Nonostante le smentite ufficiali, le voci non si placano. Dopo il recente ricovero in pronto soccorso, il rapper sembra essere tornato in gran forma.

Le sue recenti attività sui social lo mostrano nella sua lussuosa villa in Costa Smeralda e durante una serata trascorsa al Billionaire di Flavio Briatore.

In entrambi i contesti, Fedez è stato avvistato in compagnia della famosa star di Instagram, Giulia Ottorini. La giovane influencer ha pubblicato su Instagram una storia in cui appare in compagnia di Silvio, il golden retriever del rapper, mentre prendeva il sole in quella che sembra essere la villa di Fedez.

Inoltre, una foto, pubblicata su Very Inutil People, mostra Giulia nella stessa location.

Le prime indiscrezioni su questa presunta relazione risalgono ad aprile 2024, quando Fedez e Giulia sono stati visti insieme al Coachella Festival. Il sito Whoopsee.it ha riportato l’avvistamento dei due mentre uscivano da un centro commerciale insieme ad altri amici, apparentemente spensierati e in ottimi rapporti.

Fedez ha mantenuto il silenzio sull’argomento, mentre Giulia Ottorini ha usato TikTok per scherzare sulla situazione, affermando:

“Quando avete una relazione segreta, ma ti ha salutato in pubblico”.

Nonostante ciò, la giovane influencer ha categoricamente negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale con una celebrità.