Famosissimo chirurgo perde il controllo dell’auto che finisce contro un guardrail, morto sul colpo

L’ex primario di chirurgia del Veneziale di Isernia, Cristian Huscher, è deceduto in un incidente stradale nei pressi di Roccaravindola. L’auto è finita contro un guardrail.

Nel pomeriggio di ieri, Cristian Huscher, rinomato chirurgo ed ex primario di chirurgia del Veneziale di Isernia, è morto in un tragico incidente stradale. Mentre guidava la sua Mini Cooper verso Isernia, Huscher ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un guardrail nei pressi del centro commerciale dei Melograni a Roccaravindola.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per il medico non c’è stato nulla da fare. “Le condizioni del chirurgo erano gravissime”, hanno riferito i sanitari del 118. Huscher è stato portato d’urgenza all’ospedale Veneziale, dove è stato dichiarato morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e l’Anas.

L’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, è ancora sotto indagine dalle autorità. La vettura si è incastrata tra il guardrail e il ciglio della strada, e i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per liberare il corpo di Huscher.

Il dottor Huscher, 74 anni, era un professionista stimato, noto per il suo ruolo di direttore di Chirurgia generale e oncologica presso l’ospedale di Isernia. Aveva lavorato anche a Brescia e in Vallecamonica e, fino al 2018, era stato tra i chirurghi più rispettati in Italia.