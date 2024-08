Chi era la ragazza morta per un incidente di notte con il monopattino, si chiamava Eleonora e aveva solo 18 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Eleonora “Sky” Paveri, 18 anni, è morta tragicamente a Pavia in un incidente con il monopattino. L’autopsia chiarirà le cause.

Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, Eleonora Paveri, una giovane di 18 anni conosciuta dai suoi amici come “Sky”, è deceduta a Pavia in seguito a un incidente con il monopattino. L’incidente è avvenuto a meno di un chilometro da casa sua, con la sua migliore amica che la seguiva. Gli investigatori non hanno trovato evidenze di un investimento, ma sono in attesa dei risultati dell’autopsia e degli esami tossicologici per determinare la causa esatta del decesso.

La serata era cominciata in modo ordinario, con Eleonora e la sua amica che avevano passato del tempo con amici di età compresa tra i 14 e i 21 anni. Il gruppo si era riunito per socializzare e bere qualcosa. Non si trattava di una festa privata come inizialmente ipotizzato.

Intorno all’1:30, il gruppo si è disperso, e Eleonora e la sua amica sono salite su un monopattino, fermandosi brevemente a casa di Eleonora prima di continuare il loro giro.

Poco prima delle 2, i passanti hanno trovato le due ragazze a terra in via Bonomi e hanno allertato i soccorsi. La polizia ha confermato che entrambe erano coscienti all’arrivo dei sanitari, ma poco dopo Eleonora ha smesso di respirare e il suo decesso è stato constatato all’ospedale San Matteo. L’amica, invece, è ricoverata per precauzione, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Gli investigatori escludono la possibilità di un investimento, dato che non sono stati rilevati segni di frenata sull’asfalto. L’ipotesi più probabile è che Eleonora abbia avuto un malore mentre guidava il monopattino, o che la caduta abbia contribuito al tragico epilogo, ma ciò sarà confermato solo dopo ulteriori accertamenti.