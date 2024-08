Taranto, ennesimo incidente mortale sul lavoro, Nicola Grassi muore folgorato mentre lavorava in un’azienda agricola, aveva 33 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Nicola Grassi, 33 anni, è morto folgorato mentre lavorava in un’azienda agricola a Palagiano, Taranto. La tragedia sconvolge la comunità locale.

Un nuovo incidente mortale sul lavoro si è verificato oggi a Palagiano, in provincia di Taranto, dove Nicola Grassi, un uomo di 33 anni, è morto folgorato mentre lavorava in un’azienda agricola. Secondo le prime ricostruzioni, Grassi stava maneggiando una pompa a immersione quando è stato colpito dalla corrente elettrica.

L’incidente ha coinvolto anche il fratello maggiore di Nicola, che ha riportato gravi ustioni. L’uomo è stato inizialmente ricoverato all’ospedale di Castellaneta e successivamente trasferito nel reparto Grandi Ustionati del Perrino di Brindisi. Fortunatamente, il padre, che era presente sul luogo dell’incidente, è rimasto illeso poiché si era allontanato poco prima dell’incidente.

I Carabinieri, insieme al personale del 118, dello Spesal e al servizio Asl per la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono intervenuti rapidamente sul posto. L’esatta dinamica dell’incidente è attualmente sotto inchiesta. Si ipotizza che i due fratelli stessero maneggiando una struttura metallica che, per cause ancora da accertare, avrebbe toccato i cavi dell’alta tensione.

Nicola Grassi, originario di Massafra, lascia la moglie e tre figli. La tragedia ha profondamente colpito la comunità locale, e numerosi messaggi di cordoglio sono apparsi sui social.

Un altro incidente sul lavoro si è verificato oggi a Trento, dove un boscaiolo di 37 anni è ricoverato in rianimazione dopo essere stato colpito da un tronco in Val di Fiemme. L’uomo lavorava nei boschi della Val Cadino, in località Fontanelle, quando è stato colpito da un tronco già a terra. La caduta lungo un pendio di circa venti metri ha portato i suoi colleghi a dare immediatamente l’allarme.