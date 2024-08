Roma, impatto tra una moto e una Panda, muore 28enne aviatore dell’Aeronautica, si chiamava Cristiano Della Corte

0 Condivisioni acebook Twitter

Cristiano Domenico Della Corte, giovane aviatore dell’Aeronautica Militare, muore a 28 anni in un incidente motociclistico a Capocotta, vicino Ostia. Si indaga sulla dinamica.

La Tragedia di Cristiano Della Corte

Approfittando di una calda e soleggiata domenica d’agosto, Cristiano Domenico Della Corte, aviatore dell’Aeronautica Militare, aveva deciso di concedersi un giro in moto. Tuttavia, quello che doveva essere un piacevole pomeriggio di relax si è trasformato in tragedia quando Della Corte è rimasto vittima di un incidente stradale sulla via Litoranea, nei pressi di Capocotta. Il giovane, originario di Napoli e trasferitosi nel Lazio per lavoro, era in sella alla sua amata Ktm Super Duke, acquistata di recente a giugno. Sul suo profilo Facebook, aveva condiviso una foto della moto con orgoglio, descrivendola come “un missile.”

La Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 20:00, mentre Della Corte si dirigeva verso Ostia. Per ragioni ancora da chiarire, la sua moto si è scontrata violentemente con una Fiat Panda guidata da un uomo di 33 anni che procedeva nella stessa direzione. L’impatto ha scaraventato il motociclista a terra, e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 e il trasporto all’ospedale Grassi di Ostia, il giovane non ce l’ha fatta. Il conducente della Panda è rimasto illeso, ma è stato portato al Campus Biomedico per i test tossicologici, che dovranno stabilire se fosse sotto l’effetto di alcool o droghe al momento dell’incidente. In attesa dei risultati, il 33enne è stato interrogato dagli agenti del X Gruppo Mare della polizia locale.

Le Indagini e le Difficoltà

Le indagini per determinare la responsabilità dello scontro sono in corso e si presentano complesse a causa della mancanza di telecamere e testimoni sul luogo dell’incidente. Dai primi rilievi sembra che l’auto abbia effettuato una svolta improvvisa, prendendo in pieno Della Corte. Questo incidente si aggiunge alla lista dei tanti motociclisti vittime delle strade del Lazio.