Puglia, in un noto lido uomo di 60 anni, muore annegato dopo un malore in mare, inutili i tentativi di alcuni bagnini

Un uomo di 60 anni è morto a Siponto dopo un malore in mare, il terzo decesso in pochi giorni nel Foggiano.

Un’altra tragedia si è consumata sulle coste del Foggiano. Nel pomeriggio di oggi, a Siponto, un uomo di circa 60 anni è deceduto nei pressi di un noto lido dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua. Alcuni bagnanti, accortisi della situazione, hanno dato immediatamente l’allarme. I bagnini sono intervenuti rapidamente per portare l’uomo a riva, ma nonostante gli sforzi congiunti degli operatori del 118 e dell’elisoccorso, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

L’incidente segue di pochi giorni la morte di Onorato D’Amato, ex sindaco di Poggio Imperiale, trovato senza vita sulla spiaggia libera del litorale in località Acquarotta. Anche in quel caso, i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima, avvisati da alcuni bagnanti che lo avevano trovato riverso sulla battigia.

Lo scorso martedì, a Ippocampo, un altro bagnante di 67 anni, originario di Napoli, è morto in prossimità del Villaggio African Beach. Anche in quell’occasione, il pronto intervento non è stato sufficiente a salvare l’uomo.

Infine, il 20 luglio, un uomo di 79 anni a Rodi Garganico ha accusato un malore in mare. In quel caso, l’intervento dell’elisoccorso ha permesso di trasportare il paziente presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.