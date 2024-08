Marisa Laurito stronca l’ex marito della Belen, “Stefano De Martino? Non è Renzo Arbore”

0 Condivisioni acebook Twitter

Marisa Laurito: una stagione di sfide e celebrazioni al Teatro Trianon Viviani. Tra difficoltà finanziarie, omaggi e un impegno costante per la cultura napoletana.

Marisa Laurito: una nuova stagione per il Teatro Trianon Viviani

Marisa Laurito è pronta a inaugurare la quarta stagione come direttrice artistica del Teatro Trianon Viviani, un simbolo della canzone napoletana. Nonostante le difficoltà finanziarie causate dai ritardi nei Fondi per il Sud, Laurito è riuscita a mettere insieme un cartellone ricco di eventi. L’apertura della stagione sarà dedicata a Peppino Di Capri, con ospiti illustri come Christian De Sica e Lina Sastri. “È molto meglio omaggiare le persone quando sono in vita che quando non ci sono più. Anche io voglio fare una festa per me prima di morire,” afferma Laurito, mostrando la sua passione per il teatro e la musica. La situazione economica non è facile, ma grazie alla sua determinazione, è riuscita a ottenere il supporto di artisti amici che condividono la sua visione. Laurito non ha esitato a esprimere il suo disappunto per la situazione attuale, criticando la gestione dei fondi regionali: “La Campania aveva pieno diritto ai fondi, tanto che il Presidente De Luca ha fatto ricorso e ha vinto.”

Laurito ha anche espresso le sue opinioni sulla Rai, definendola “totalmente distrutta” e lamentando la mancanza di attenzione ai veri talenti. “Tutti i grandi protagonisti o se ne sono andati o li hanno mandati via,” sostiene. Inoltre, difende l’unicità del suo storico compagno d’arte, Renzo Arbore, sottolineando che “copiare è una cosa, copiare male è ancora un’altra cosa.” Laurito ha scelto di dedicare la sua vita alla carriera, decidendo di non avere figli: “I figli vanno cresciuti insieme, attraverso una responsabilità condivisa.”

Cultura, carriera e impegno sociale

Marisa Laurito è stata una presenza costante nella cultura italiana, anche negli ultimi anni, con ruoli in serie televisive come Mina Settembre e Studio Battaglia. “Faccio tutto quello che mi va di fare e oggi posso decidere pienamente di scegliere quello che ritengo adatto a me,” dichiara, mostrando una chiara preferenza per progetti che riflettano i suoi valori di eleganza e qualità. Su Instagram, Laurito invita i suoi follower a ribellarsi contro la guerra, sottolineando le spese enormi per gli armamenti e proponendo un utilizzo alternativo dei fondi per migliorare la vita delle persone. “Se tutti davvero si ribellassero a questo andamento aggressivo deciso solo da un certo tipo di politica, forse si capirebbe che la massa non vuole la guerra,” afferma, ribadendo il suo impegno sociale.