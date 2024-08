Gianmarco Tamberi, supera al primo tentativo l’altezza 2.20 metri, ma scuote la testa

0 Condivisioni acebook Twitter

L’atleta italiano Gianmarco Tamberi si è qualificato alle Olimpiadi di Parigi 2024 nonostante un recente attacco febbrile, superando l’altezza di 2.20 metri al primo tentativo.

La carriera olimpica di Gianmarco Tamberi continua con l’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione olimpico di salto in alto, che ha vinto l’oro ai Giochi di Tokyo, è sceso in pedana per le qualificazioni nonostante fosse stato colpito dalla febbre nei giorni precedenti alla gara. Dimostrando il suo talento e la sua determinazione, Tamberi ha deciso di saltare la misura d’ingresso di 2.15 metri, passando direttamente alla successiva altezza di 2.20 metri.

Sorprendentemente, Tamberi ha superato l’altezza al primo tentativo, dimostrando ancora una volta la sua abilità. Tuttavia, una volta rialzatosi dal materasso dell’atterraggio, ha scosso la testa in segno di insoddisfazione.