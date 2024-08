Stefano Cirillo noto Tiktoker 29enne annuncia “La vita è strana, un giorno d’estate scopri d’avere un cancro maligno”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il noto tiktoker Stefano Cirillo, originario di Borgosatollo in provincia di Brescia, ha condiviso un emozionante video sui social per annunciare la sua lotta contro un tumore maligno.

La notizia ha scioccato i suoi oltre 200.000 follower, che si erano chiesti perché il 29enne, noto per le imitazioni di Chiara Facchetti, avesse smesso di pubblicare contenuti.

Nel video, che ha accumulato più di 4,5 milioni di visualizzazioni, Cirillo mostra un’infermiera che gli rasa i capelli e condivide la semplice e potente frase: “La vita è strana, un giorno d’estate scopri di avere un cancro maligno.”

Dopo una breve assenza, il 5 agosto Cirillo è tornato su TikTok, il social che lo ha reso famoso, con un tono decisamente diverso.

Il suo messaggio, pur essendo chiaro e conciso, è carico di emozioni e si conclude con Cirillo visibilmente commosso.

Ha spiegato che nonostante le analisi del sangue fossero nella norma, la leucemia è stata scoperta attraverso una risonanza magnetica. Ai suoi follower, ha consigliato di “non fermarsi alle analisi del sangue,” sottolineando l’importanza di controlli medici approfonditi.

La risposta dei fan è stata straordinaria: circa 12.000 messaggi di supporto sono arrivati su TikTok, con utenti che gli assicuravano sostegno e condividevano esperienze simili. Alcuni hanno scritto “Tifiamo tutti per te,” mentre altri hanno condiviso esperienze personali di guarigione.

Cirillo ha spiegato il motivo dietro l’annuncio pubblico della sua malattia, affermando: “Quando non sei in questa situazione, non capisci che la cosa più importante è il supporto delle persone e quello mentale. Il fatto che grazie a questa condivisione io stia meglio e mi senta pieno di forze è sano.”