Cristiano Malgioglio sorprende tutti, “Farò parte di Beautiful la prossima stagione”

Cristiano Malgioglio si prepara per una stagione televisiva intensa, tra il ritorno a “Tale e Quale Show” e il debutto in “Beautiful” come guest star.

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Cristiano Malgioglio ha condiviso i suoi entusiasmanti piani per la prossima stagione televisiva. L’artista è pronto a tornare come giudice al popolare programma “Tale e Quale Show” di Carlo Conti su Rai1 e ha annunciato una nuova avventura: un’apparizione nella famosa soap opera “Beautiful”, trasmessa su Canale 5, che ruota attorno alla famiglia Forrester.

Partecipazione a “Beautiful”: Un nuovo ruolo per Malgioglio

Malgioglio ha rivelato che farà parte del cast di “Beautiful” e apparirà in alcune puntate della serie. L’opportunità è nata in modo inaspettato durante una vacanza a Milano Marittima, dove ha incontrato il produttore Casey Kasprzyk. “Ero a Milano Marittima e in hotel mi si avvicina il produttore Casey Kasprzyk: ‘Do you speak English?, farebbe una parte nella soap?’. ‘Ma certo’, gli ho risposto, ‘io mi sento Joan Collins, anche se non era nella serie’”, ha raccontato Malgioglio con entusiasmo. L’artista potrebbe interpretare se stesso, sperando di conciliare gli impegni a novembre.

Ritorno a “Tale e Quale Show”

Nella scorsa stagione, Malgioglio è stato una figura chiave nei programmi di Carlo Conti e Maria De Filippi, partecipando come giudice sia a “Tale e Quale Show” che al Serale di “Amici”. “Carlo mi ha sdoganato in prima serata a ‘I Raccomandati’, è un’amicizia che dura da tanti anni. Maria la amo, mi ha fatto ringiovanire di vent’anni. Quando mi ha telefonato, il cuore è impazzito”, ha dichiarato. Malgioglio è pronto a tornare nello show di Rai1 il prossimo 20 settembre, anche se sentirà la mancanza della collega Loretta Goggi, con cui aveva instaurato una forte intesa in giuria.

Malgioglio ha espresso il suo dispiacere per l’assenza di Loretta Goggi: “Mi dispiace che non ci sarà Loretta Goggi, c’era una bella chimica tra noi, nella nostra giuria ognuno dice quello che pensa”. Tuttavia, rimane entusiasta di offrire sorrisi al pubblico, mantenendo sempre rispetto per tutti: “La gente è grata se regali un sorriso, ma senza esagerare, bisogna essere rispettosi di tutti: di chi ti ama e di chi non ti sopporta.”

Vita Privata e Amore a Distanza

Nell’intervista, Malgioglio ha parlato anche della sua vita privata, rivelando dettagli sulla sua relazione con un ragazzo turco più giovane di lui. “Ha compiuto 40 anni ed è meraviglioso. Vado in Turchia a trovarlo come un amico, a Istanbul non notano il mio ciuffo biondo”, ha spiegato l’artista. Ha considerato l’idea di trasferirsi in Turchia, ricordando anche una passata relazione a Cuba. “Stavo bene anche a Cuba, dove ho avuto una bellissima relazione. Lui voleva che mi trasferissi, ma non potevo vivere all’Avana“, ha condiviso. Malgioglio ha anche riflettuto sulla natura dell’amore a distanza, dicendo: “Gli amori a distanza durano di più, quando arrivi è come se fosse la prima volta. Impazzirei se dovessi dormire con una persona. No, non posso convivere.”