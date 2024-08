Bari, incidente in centro nella notte, bus travolge e danneggia 10 auto in via Dante, 4 i feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

Un autobus dell’Amtab ha causato un grave incidente nel centro di Bari, coinvolgendo diverse auto e ferendo quattro persone.

Nella mattinata del giorno scorso, un autobus dell’Amtab con tre passeggeri a bordo stava percorrendo via Quintino Sella nel cuore di Bari, quando si è scontrato con un’automobile all’incrocio con via Dante. L’impatto ha provocato una serie di collisioni a catena, coinvolgendo altre dieci vetture parcheggiate lungo la strada, oltre a danneggiare segnali stradali e bidoni della spazzatura. In totale, quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente: due passeggeri del bus e altre due che si trovavano all’interno dell’auto coinvolta nello scontro iniziale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, un orario in cui la città è ancora avvolta nel silenzio. Il forte rumore dell’impatto ha svegliato bruscamente i residenti di via Quintino Sella, creando momenti di panico. Sul posto sono intervenute immediatamente tre pattuglie della polizia locale, che hanno avviato le indagini per determinare le cause dell’incidente. L’autobus ha terminato la sua corsa contro la facciata di un palazzo, fortunatamente senza causare ulteriori danni strutturali.

Una delle vetture distrutte apparteneva a una donna che la utilizzava regolarmente per accompagnare il marito disabile al Policlinico di Bari. In preda alla disperazione, la donna ha dichiarato: “Adesso non so più come fare”. Le autorità stanno ora cercando di fare luce sulle circostanze che hanno portato a questo grave incidente, cercando di comprendere se ci siano stati errori umani o problemi tecnici.