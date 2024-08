Chiara Ferragni a Mykonos fa impazzire i fan con i suoi look estivi

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni trascorre le sue prime vacanze da single a Mykonos, sfoggiando un look total black con accessori di lusso durante una serata sull’isola.

Vacanze Estive a Mykonos

Chiara Ferragni ha scelto Mykonos come meta delle sue prime vacanze estive da single, dopo la separazione da Fedez. Chiara, accompagnata dai suoi due figli, Leone e Vittoria, ha optato per la Grecia, cercando un po’ di serenità dopo mesi di turbolenze nella sua vita personale e professionale. La loro compagnia include anche l’amico e ex collaboratore Angelo Tropea, che è stato un supporto costante per lei, e sua sorella Francesca Ferragni, con il marito e il figlio Edo.

Una Nuova Fase di Vita

La fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez ha attirato molta attenzione mediatica. I due non sono più stati visti insieme dal compleanno del loro primogenito Leone. Mentre Fedez sembra aver trovato una nuova compagna nella modella Garance Authié, Chiara è stata al centro di voci che la vedrebbero vicina a Silvio Campara, ex modello e CEO di Golden Goose, con il quale si sarebbe incontrata a Forte dei Marmi. Nonostante le voci, Chiara sembra concentrata sul suo benessere e sulla sua famiglia, cercando di godersi questo periodo di relax e recupero.

Look Iconico a Mykonos

Durante una delle serate a Mykonos, Chiara Ferragni ha sfoggiato un look audace e sofisticato, mantenendo il suo status di icona di stile. Il suo outfit total black era composto da un top con colletto leggermente rialzato e un dettaglio cut-out laterale, circondato da due nodi, abbinato a una gonna lunga a vita bassissima che lasciava l’ombelico in vista. Gli accessori, come sempre, erano di alta gamma: una borsa di Miu Miu lavorata all’uncinetto con dettagli in oro e logo goffrato, dal valore di 1800 euro, e sandali di Dior in cotone ricamato, dal prezzo di circa 1000 euro. Chiara ha inoltre adottato il trend dei “wet hair”, l’acconciatura effetto bagnato, molto popolare tra le celebrità in vacanza in questa stagione.