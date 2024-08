Al Policlinico di Bari, morto ragazzo di 23 anni morso dal ragno violino

0 Condivisioni acebook Twitter

Giuseppe Russo, 23enne, muore per le complicazioni dovute al morso di un ragno violino nel Leccese

Una tragedia ha colpito Giuseppe Russo, un giovane di 23 anni originario di Collepasso, in provincia di Lecce, morto nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari a causa delle gravi complicazioni dovute al morso di un ragno violino. L’incidente è avvenuto lo scorso 13 luglio, mentre il giovane stava effettuando delle pulizie in una campagna per conto della ditta per cui lavorava.

All’inizio, Russo aveva sottovalutato il morso, pensando che si trattasse di una semplice puntura di zanzara. Tuttavia, la situazione è rapidamente peggiorata: il pomfo sulla sua gamba destra è cresciuto e ha iniziato a provocargli forti dolori. Con il passare dei giorni, sulla gamba si è formato un ascesso che ha portato alla necrosi dell’arto.

Preoccupato per il peggioramento delle sue condizioni, il giovane è stato inizialmente ricoverato all’ospedale di Tricase e successivamente trasferito a Lecce. Nonostante le cure, la situazione è precipitata durante la notte scorsa, portando i medici a decidere per un trasferimento urgente al Policlinico di Bari. Purtroppo, all’alba, Giuseppe Russo è deceduto a causa di uno shock settico e di un’insufficienza multiorgano.