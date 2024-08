Capitolo, caldo killer, uomo muore in spiaggia per un malore improvviso

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di 70 anni muore a seguito di un malore mentre fa il bagno a Monopoli. Giuseppe Antonio Totaro, originario di Putignano, è deceduto nonostante i tentativi di soccorso da parte dei bagnanti e del personale sanitario.

Malore fatale a Monopoli: muore un 70enne di Putignano

Un tragico evento si è verificato sulla spiaggia di Capitolo, a Monopoli, dove un uomo di 70 anni ha perso la vita a seguito di un malore improvviso. La vittima, identificata come Giuseppe Antonio Totaro, era originaria di Putignano. Il malore è avvenuto mentre Totaro si trovava in acqua, godendosi una giornata al mare. Alcuni bagnanti presenti si sono accorti del corpo e hanno immediatamente cercato di portare l’uomo a riva, ma nonostante i loro sforzi, per Totaro non c’è stato nulla da fare.

Inutili i soccorsi

Dopo che i bagnanti hanno riportato il corpo a riva, sul posto è intervenuto il personale del 118. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Giuseppe Antonio Totaro è spirato davanti agli occhi dei suoi cari, presenti sulla spiaggia al momento dell’incidente. Il dolore dei familiari è stato subito evidente, mentre i soccorritori cercavano di prestare assistenza.

Indagini in corso

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Monopoli e il personale della Guardia Costiera per condurre gli accertamenti di rito. Le autorità stanno ora esaminando le circostanze dell’accaduto, anche se le prime ipotesi indicano che il malore sia stato improvviso e inevitabile. La comunità di Putignano è sotto shock per la perdita di Totaro, un uomo conosciuto e benvoluto da molti.